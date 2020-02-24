قناة العربية تفجر قنبلة مدوية وتكشف عن مؤامرة كبرى ضد السعودية ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - قالت قناة العربية الاخبارية ان السعودية تواجه مؤامرة إيرانية إخوانية في اليمن وفقا لوثائق مسربة نشرها موقع The Intercept" الأمريكي وأشارت القناة إلى أن موقع موقع "The Intercept" الأميركي كشف أن وثائق سرية مسربة للاستخبارات الإيرانية تضمنت معلومات عن استضافة تركيا لاجتماع بين الحرس الثوري الإيراني وجماعة الإخوان للعمل ضد السعودية. جديد "الخليج 365" Advertisements وأوضحت الوثائق المسربة أن "تركيا استضافت في 2014 اجتماعاً بين الحرس الثوري والإخوان لمواجهة السعودية"، وقد بحثا فيه "التحالف ضدها". ولفت موقع The Intercept إلى أن القمة جمعت بين قطبين متنافرين هما فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وجماعة الإخوان المسلمين. وأشار الموقع إلى إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أدرجت الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية في أبريل 2019، وتفيد أقوال متداولة بأن البيت الأبيض يضغط من أجل إدراج تنظيم الإخوان إلى قائمة الكيانات الإرهابية الأجنبية أيضاً.

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