شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | العاصمة صنعاء تصحو على جريمة مروعة وبشعة تهز المجتمع اليمني .. !؟ | تفاصيل مأساوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صحت العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران وذراعها في اليمن، صباح الأحد 23 فبراير 2020م على وقع جريمة مروعة في أحد أحياء مدينة الاصبحي السكنية بالقرب من جولة بيت بوس.

وأفاد عدداً من سكان الحي إن مواطن اقدم على قتل زوجته الحامل بتوأم في الشهر الثامن، بطريقة بشعة بعد شجار بينهما، حيث قام بتوجيه عدة طعنات قاتلة لها في منطقة الصدر والرقبة ، وتركها تنزف حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

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و أضاف السكان ، أن الزوج اقدم على قتل زوجته عند العاشرة من ليلة امس، بسبب خلاف بينهما، ولم يعرف الجيران عن مقتل الزوجه الا صباح اليوم، وتم اعتقال الزوج، وكان ثوبه ملطخ بدماء زوجته.

وللزوجان خمس بنات اناث، واثار وقوع الجريمة سخطاً وحزن واسع في أوساط المواطنين بالمنطقة والعاصمة.

وتزايدات في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية عقب انقلابهم على الدولة والاستحواذ على مؤسساتها ومواردها المالية وتوقيف صرف رواتب الجهازين الإداري والعسكري، جرائم القتل اوالانتحار في أوساط المجتمع يكون دوافعها غالباً تفاقم سوء الأحوال المعيشية وتدهور الظروف الاقتصادية.