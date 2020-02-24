قوات هادي تقتحم معسكر تابع لمليشيا الإنتقالي بشبوه

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

في إطار التوتر العسكري بين قوات هادي والإنتقالي الجنوبي بشبوه ، قالت مصادر عسكرية الاثنين أن قوات هادي المسنودة بمسلحي حزب الإصلاح اقتحمت معسكر المقاومة الجنوبية في الجبل الأبيض ، ويتواجد فيه أحد أهم حقول النفظ بين شبوه ومأرب.

وأوضحت المصادر أن قوات هادي اقتحمت المعسكر وقامت بهدم مباني وأسوار المعسكر التابعة للكتيبة الثامنة في منطقة جردان بشبوه.

وتداول ناشطون صورا في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر قيام جرافة عسكرية تابعة لقوات هادي بهدم مباني وأسوار المعسكر .

وتعرض أنبوب النفط في مديرية حبان الأسبوع الماضي لتفجير من قبل مسلحين ، وسط اتهامات للإنتقالي بتنفيذ عملية التفجير.

ويتهم نشطاء جنوبيين المحافظ بن عديو بتسخير موارد النفط في شبوه للبنك الأهلي السعودي في حين تفتقر المحافظة لأبسط المشاريع الخدمية

ويتوعد الإنتقالي الجنوبي الموالي للإمارات بالعودة إلى شبوه والسيطرة علىيها بعد فشله في استعادتها العام الماضي.