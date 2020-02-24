شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء في الشرعية يعلنون التمرد والانقلاب على رئيس الحكومة معين عبدالملك وعلى اتفاق الرياض والسبب ..المجلس الانتقالي !"اسماء وتفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/24 الساعة 09:34 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

هاجم وزير الخارجية في الحكومة الشرعية محمد الحضرمي اليوم المجلس الانتقالي الجنوبي منقلباً على اتفاق الرياض وشرعية رئيس الحكومة معين عبدالملك الذي شدد في وقت سابق على جميع الوزراء بعدم كشف فضائح المجلس الانتقالي أو مهاجمته بأي طريقة كون معين يقف بجانب المجلس الانتقالي ويخون الشرعية والشعب والرئيس هادي ما جعله يدافع عن الانتقالي ويلزم الوزراء بعد التحدث عن أي خروقات او انتهاكات يرتكبها الانتقالي وهو ما التزم به أغلب الوزراء باستثناء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني واللذين كشفا الكثير من الحقائق ما جعل معين عبدالملك يضعهما في خانة الأعداء.

وهذه المرة ها هو وزير جديد ممثلاً في وزير الخارجية ينقلب على اتفاق الرياض الذي نقضه الانتقالي بالعديد من التصرفات غير المسئولة وبغطاء من معين عبدالملك وينقلب أيضاً على توجيهات معين عبدالملك ويخرج من صمته ويهاجم الانتقالي حيث جدد الحضرمي اليوم الاثنين، اتهامه للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

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وقال الحضرمي، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن، جنيد منير، إن "الحكومة اليمنية حريصة على أهمية التنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق الرياض".

وشدد الحضرمي على "ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض في ضوء استمرار عرقلة التنفيذ من قبل الانتقالي"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للشرعية.

