شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور " محمد سالم باسندوة " يفجر مفاجأة ويكشف عن "رفضه" عرض مغري قدمة له الرئيس الراحل " صالح " اثناء تقلده لرئاسة حكومة الوفاق "عاصفة من المفاجأت في التفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/24 الساعة 10:43 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف رئيس الوزراء الاسبق الدكتور " محمد سالم باسندوة " عن لقاء عاصف جمعه بالرئيس الراحل " علي عبدالله صالح " اثناء تقلده لرئاسة حكومة الوفاق وبعد خروج الأخير من السلطة بموحب اتفاق المبادرة الخليجية . Advertisements أقرأ أيضا : هجوم كاسح شنة الجيش الوطني اليوم على مواقع تحتلها مليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة حدودية بين محافظتي مأرب والجوف وهروب جماعي وسقوط قتلى واسرى حوثيين "مستجدات جديدة " واشار باسندوة في تصريحات له - رصدها محرر اليمني اليوم - الى انه صارح الرئيس الراحل " صالح " في لقاء جمعه به بأن كل ما تعاني منه اليمن من مشاكل وتعقيدات تعترض مساعي بناء دولة حقيقية ومؤسسية في اليمن هو بسبب فساد " 33" عاما من حكم الأخير وهو ما رد علي صالح مخاطبا باسندوة " لو كنت مشيت معي انك اليوم ملياردير" ليعقب رئيس حكومة الوفاق الاسبق على رد الرئيس الراحل بالقول " كنت بكسب اموال واخسر من رصيدي الوطني " .

ويعد باسندوة من ابرز الشخصيات السياسية التي ترأست الحكومة اليمنية حيث اتسمت فترة رئاسته لمجلس الوزراء بكونها الاكثر صعوبة وتعقيدا قبيل ان يغادر منصبه واليمن بعد ان ذرف دموعا سخر منها الكثيرون لتثبت الاحداث والتطورات الكارثية التي مرت بها البلاد بعد اعتزال باسندوة السياسية والسلطة انها كانت دموع سياسي متمرس قرا مبكرا ما سيحدث لليمن في ظل واقع الانقسام وغلبة الاجندات الذاتية للاطراف الرئيسية فغي المعادلة السياسية القائمة انداك.



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