وردنا الآن : اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في أكبر حي سكني بالعاصمة صنعاء تسبب باغلاق الشوارع واثارة الرعب بين السكان والمارة"تفاصيل مفاجأة"

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/24 الساعة 09:43 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر محلية إن اشتباكات مسلحة اندلعت، الاثنين 24 فبراير / شباط 2020م، في أحد شوارع العاصمة صنعاء. أقرأ أيضا : هجوم كاسح شنة الجيش الوطني اليوم على مواقع تحتلها مليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة حدودية بين محافظتي مأرب والجوف وهروب جماعي وسقوط قتلى واسرى حوثيين "مستجدات جديدة " Advertisements وذكرت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين مجموعتين مسلحتين في حي الأصبحي قرب "سما مول" التجاري. ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات تسبب في حالة من الرعب والذعر بين السكان والمارة. ووفق المصادر فإن الاشتباكات نشبت على خلفية خلاف على قطعة أرض في الحي ذاته. يشار إلى أن مشاكل الأراضي تضاعفت منذ سيطرة مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء أواخر العام 2014.



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