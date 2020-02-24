شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" اشهر مذيع ينشق عن قناة الجزيرة ... بعد تسريب وثيقة محرجة عبر قناة العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" اشهر مذيع ينشق عن قناة الجزيرة ... بعد تسريب وثيقة محرجة عبر قناة العربية

سخر الإعلامي اللبناني نزيه الأحدب مقدم برنامج “فوق السلطة” الذي يُبثّ على قناة الجزيرة من الوثيقة المزورة التي نشرتها قناة العربية السعودية عن مكافآت أمير قطر لمذيعي القناة.

جاء ذلك في حلقةٍ جديدةٍ من برنامج “فوق السلطة”، حملت عنوان “نزيه الأحدب ينشق عن الجزيرة” .

جديد اب برس

Advertisements

وكانت قناة العربية تلقفت الوثيقة المزروة ونشرتها عل حسباتها بمواقع التواصل.

ودفع ذلك نشطاء للتساؤل عن المهنية بعد أن تبنت القناة الوثيقة كما هي دونما تدقيق أو تحرٍ أو تشكيك، وذهب البعض إلى حد اتهامها بالتواطؤ في إعدادها.

ولا تزال الوثيقة المفبركة تشكل مادة ساخرة لدى نشطاء مواقع التواصل، بسبب الإخراج الهزيل والأخطاء الفادحة التي وقعوا فيها وكانت سبباً في فضحهم.