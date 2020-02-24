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عدن - ياسمين التهامي - مصدر أمني يكشف حقيقة ما حدث في دار سلم جنوب العاصمة صنعاء

ضبط مركز شرطة دار سلم بمديرية سنحان في محافظة صنعاء عصابة لسرقة الدراجات النارية، مكونة من 6 أشخاص. جديد اب برس Advertisements وأوضح أمن المديرية أن أفراد العصابة قد ضبطوا في منطقة ضبوة، وبحوزتهم 3 دراجات نارية مسروقة. وأشار الى أن ضبط العصابة كان نتيجة للتحريات والمتابعة الأمنية الناجحة. كما القي القبض بموجب أمر من النيابة على شخص بتهمة تصريف قطع غيار الدراجات النارية المسروقة.

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