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عدن - ياسمين التهامي - (فيديو تقشعر له الأبدان) شاهد كيف يتساقط الصينيون في الشوارع كأوراق الشجر بسبب كورونا

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فيديو أول أمس تقشعر له الأبدان يظهر كيف يتساقط ضحايا فيروس كورونا من الصينين كأوراق الشجر .

جديد اب برس

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وتداول نشطاء مقاطع فيديو مروعة لأشخاص انهاروا في شوارع المدينة، بؤرة فيروس كورونا الجديد، الذي أودى بحياة العشرات وسط مخاوف من تحوله إلى وباء.

وأظهرت عشرات الفيديوهات أشخاصا يفترشون الأرض في الشوارع ومحطات وسائل النقل العمومية، بعد فقدانهم وعيهم نتيجة الإصابة بالفيروس، بينما يهرع لهم المسعفون محاولين إبعاد المواطنين عن المكان وتوزيع الكمامات عليهم.

وذكرت الصحيفة البريطانية انها لم تتأكد من صحة افيديوهات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

وارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الصين بسبب فيروس كورونا إلى 80، كما تأكدت إصابة ما يقرب من 3000 آخرين.

ومددت السلطات عطلة العام الصيني الجديد، لمدة ثلاثة أيام إضافية حتى يوم الأحد، في محاولة لاحتواء تفشي المرض.

وتواجه مدينة ووهان، البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس، والموجودة بمقاطعة هوبي، لحالة من الإقفال التام، كما فرضت عدة مدن حظرا على السفر.