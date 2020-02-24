شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: ملتزمون بحل سلمي في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت الخارجية السعودية اليوم الاثنين التزام المملكة بحل سلمي في اليمن ، وأن الأمر متوقف على التزام جماعة الحوثي. جديد اب برس Advertisements ودعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان المجتمع الدولي لدعم اليمن في أزمته، مؤكدا حرص المملكة على دعم أمن واستقرار اليمن. وشدد المسؤول السعودي في كلمته أمام مؤتمر نزع السلاح بجنيف على التزام بلاده "بالحل السياسي للأزمة اليمنية والأمر متوقف على التزام الحوثيين به". وكان الوزير فيصل قد اتهم خلال اليومين الماضيين جماعة الحوثي بإفشال جهود الدولية الرامية الى تحقيق الاستقرار، وذلك من خلال التصعيد العسكري.

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