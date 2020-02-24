شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن زوجة الشيخ تميم بن حمد تظهر لأول مرة بدون مكياج .. شاهد فيديو صادم يفاجئ الشعب القطري ويكشف عمرها الحقيقي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قامت الشيخة جواهر زوجة امير قطر الشيخ تميم ، بزيارة ميدانية للفعاليات المقامة في درب الساعي لهذا العام .

كما زارت الشيخة جواهر مقر قناة الريان التي اجرت معها لقاءخاص بهذة المناسبة .

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وتعرف الشيخة جواهر بأنها قليلة الظهور على وسائل الاعلام ، وكان ظهورها في فعاليات دب الساعي بشكل مفاجئ محل اهتمام وسائل الاعلام القطرية المختلفه.

واعتبر مراقبون قطريون ان حرم امير البلاد الشيخ تمام قد تغيرت ملامحها بشكل واضح ، حيث كانت في اخر ظهور لها قبل عام تقريبا ، كان يبدو على ملامحها الشباب والحيوية ، عكس ظهورها في هذة المرة ، والذي بدت فيه وقد غزاها الشيب وبدأت التجاعيد بحجز مقاعدها في بشرة وجهها .

فيما اعتبر اخرون ان ظهور الشيخة جواهر هذة المرة كان وهي بدون اي مكياج عكس المرات السابقة ، وهو ما كشف عن عمرها وشكلها الحقيقي .