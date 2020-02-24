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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد أن حولت الصين إلى مدينة أشباح.. الحرب البيولوجية الأمريكية تدق أبواب الشرق الأوسط وفيروس “كورونا” القاتل يجتاح الخليج بشكل مرعب

في حرب غير معلنة، بدأ فيروس “كورونا” يدق نواقيس الخطر وسط تزايد المخاوف يوما بعد آخر من أن يصبح وباءً عالميا يصعب في الأخير مواجهته.

وبعد أن عكف العلماء الصينيون على تشخيصه ومعرفة سبب انتشاره كانت بعض الآراء تشير إلى أن السبب الرئيسي وراء انتشاره قد يكون بفعل فاعل وذلك عبر طرفا قد يكون له مصلحة في إبقاء دولا معينة تحت حصار وضغط هذا الفيروس.

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بعد أن حولت الصين إلى مدينة أشباح.. الحرب البيولوجية الأمريكية تدق أبواب الشرق الأوسط وفيروس “كورونا” القاتل يجتاح الخليج بشكل مرعب

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الحرب البيولوجية الأمريكية تدق الشرق الأوسط

ووفقا لمراكز أبحاث أوروبية متخصصة في الحرب البيولوجية فقد أكدت أن مثل هذه الفيروسات التي تنتشر بشكل سريع قد يكون ورائها جهات لها علاقة بانتشاره في دولة ومحيط معين.





وفي ذات الصدد لم يستبعد الخبراء العرب وكذلك خبراء الدول الإسلامية أن يكون للولايات المتحدة دوراً في نشر “الفيروس” كجزء من حروبها البيولوجية التي تشنها على الدول التي تقف حجر عثرة في طريق مشاريعها التوسعية والاستعمارية.

وفي خضم انتشار هذا الوباء تتزايد مخاوف المواطنين العرب بما فيهم المواطن اليمني الذي أصبح خبر انتشاره كابوساً، خاصة في ظل التهاون واللامبالاة من قبل وزارة الصحة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن.

وتأتي هذه المخاوف عند اليمنيين من وصول “فيروس كورونا” الذي بات يجتاح الدول المجاورة للجمهورية اليمنية بعد أن صارت مطارات عدن وموانئها مفتوحة على مصراعيها دون أية رقابة لفحص القادمين بالإضافة الى غياب المرافق الصحية والمؤهلات التي تمنع دخوله.

من جهتها قالت مصادر مطلعة بوزارة الصحة اليمنية في تصريحات لـ”الميدان اليمني”، أنه لا يوجد أي خطط احترازية ولم يصدر أي توجيه لإعلان حالة التأهب للتعامل مع أي حالة جديدة.

فيروس “كورونا” القاتل يجتاح الخليج

وكانت كلٍ من العراق وأفغانستان والكويت والبحرين، قد أعلنت اليوم الاثنين، عن أولى حالات الإصابة لديها بفيروس كورونا، وكانت جميع الحالات قادمة من الصين.

وظهرت معظم حالات العدوى في الصين، لكن دولا أخرى بينها إيران، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا تصارع من أجل احتواء الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وحتى هذه اللحظة لم يُكشف عن لقاح ناجع لمنع انتشار “فيروس كورونا” الذي كانت آخر إحصائية لضحاياه قد وصلت إلى نحو 2,600 شخص، بالاضافة الى إصابة نحو 77 ألفا في الصين لوحدها.