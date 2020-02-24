شكرا لمتابعة خبر عن هل تتذكرون مذيعة قناة العربية “منتهى الرمحي”.. هكذا كان مصيرها اليوم بعد أن ضحكت بشكل هستيري على الهواء مباشرة بعد تقرير الإعلامي “محمد العرب” (فيديو صادم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تتذكرون مذيعة قناة العربية “منتهى الرمحي”.. هكذا كان مصيرها اليوم بعد أن ضحكت بشكل هستيري على الهواء مباشرة بعد تقرير الإعلامي “محمد العرب” (فيديو صادم)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تتذكرون مذيعة قناة العربية “منتهى الرمحي”.. هكذا كان مصيرها اليوم بعد أن ضحكت بشكل هستيري على الهواء مباشرة بعد تقرير الإعلامي “محمد العرب” (فيديو صادم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.