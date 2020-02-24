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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: ولي العهد السعودي يجن جنونه بعد اكتشافه المخطط الشيطاني لولي عهد ابو ظبي بتوجيهات صارمة للإعلاميين للإساءة للمملكة (صور)

وقعت الإمارات العربية المتحدة ومليشيات الانتقالي في فضيحة مجلجلة كشفت عن وجهها الحقيقي في التآمر على المملكة العربية السعودية.

وفي خطأ كارثي وفادح نشر موقع فري بوست التابع للإمارات خبرا تضمن في نهايته محادثة بين رئيسة تحرير الموقع بسمه اليافعي وأحد قيادات الانتقالي يعتقد أنه هاني بن بريك، وهو يوجهها بمهاجمة السعودية، والنيل منها لتخفيف الضغط عليهم في مشاورات اتفاق الرياض.

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كما طالبها بغض الطرف عن تحركات صغير بن عزيز في مأرب معللاً ذلك برغبة الآخير في توقف الأخبار التي تتحدث عن تحركاته لأنها تؤثر على عمله عند الإخوان، حسب تعبيره.



وأظهرت المحادثة أنه وبعد تعذر رئيسة تحرير الموقع بضرورة وجود توجيهات عليا لشن مثل هذه الحملات، أكد لها المسؤول أن هذه توجيهات أبو محمد راشد القفلي القائد الإماراتي العسكري السابق في العاصمة عدن.

وقام موقع فري بوست المدعوم إماراتياً بحذف الخبر بعد نحو عشر دقائق من نشره.

وحصل “الميدان اليمني” على صورة من الخبر قبل ان يتم حذفه.