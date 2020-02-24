شكرا لبحثكم عن خبر اليونيسف: تطعيم اكثر من مليوني شخص ضد الكوليرا في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المكتب المحلي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسف، إن 26 ألف و978 عاملا صحيا ساهموا في تطعيم 2.6 مليون شخص بلقاحات ضد الكوليرا.

وأوضح في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أن ثلاث آلاف و610 منشأة طبية مجهزة لتقديم الرعاية الصحية، من خلال مشروع الصحة والتغذية في حالات الطوارئ، لتعزيز النظام الصحي في اليمن.