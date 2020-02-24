محافظ شبوة يزور موقع ميناء رضوم ومشروع قنا السياحي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 الخليج 365 - شبوة كشف محافظ شبوة محمد صالح بن عديو عن توجه الحكومة لاستئناف العمل في مشروع انشاء اول ميناء بحري بالمحافظة على الشريط الساحلي لمديرية رضوم بعد زوال أسباب توقف العمل فيه.

Advertisements وأكد خلال زيارته لموقع الميناء اليوم الإثنين، انجاز التصاميم الهندسية للميناء .. منوهاً بأهميته الكبيرة في خدمة الحركة التجارية والاقتصادية في كل محافظات شبوة ومأرب والجوف . كما زار محافظ شبوة، موقع مشروع منتجع قنا السياحي، وشدد على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية لتصفية عقد اتفاقية مشروع عملا بأحكام قانون الاستثمار . رافقه خلال الزيارات الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ووكلاء المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق و علي الكندي وسالم الاحمدي وسالم النسي وعددا من القيادات العسكرية والأمنية والإدارية.

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