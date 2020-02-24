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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس جامعة حضرموت يلتقي وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
المكلا - الخليج 365
التقى رئيس جامعة حضرموت، الدكتور، محمد سعيد خنبش، اليوم الإثنين، وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور / خالد عمر باسليم .
واستعرض اللقاء تعزيز اوجه التعاون المشترك بين جامعة حضرموت الوزارة في إطار توطيد العلاقات بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات اليمنية .
عقب ذلك قام وكيل الوزارة ومرافقيه، الدكتور / خالد شعفل مدير عام الجامعات الأهلية والأستاذ / مصطفى الشعبي مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، بزيارة استطلاعية لمركز المعلومات والصالة المركزية للخدمات الطلابية ونيابة شئون الطلاب، والتقوا نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، الدكتور / سالم مبارك العوبثاني .
كما قام الوفد بزيارة تفقدية للمبنى الجديد لنيابة الدراسات العليا والبحث العلمي ومبنى مركز التدريب الطلابي برئاسة الجامعة مشيدا ً بالخطوات المتقدمة التي خطتها جامعة حضرموت في جميع المجالات ، منها أنشاء نظام جودة داخلي يسهم في تطوير وتحسين الأداء العلمي والأكاديمي والبحثي معبراً عن شكره وتقديره لرئاسة الجامعة على الجهود التي يبذلونها ، لما من شأنه خدمة الطلاب والمجتمع .
حضر اللقاء كل من : الأستاذ / عبدالله علوي عيديد الأمين العام لجامعة حضرموت والأستاذ / سعيد باحفي من جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع حضرموت .
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