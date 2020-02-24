جامعة عدن تستعد للإحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

عقدت اللجنة العليا واللجان الفرعية الخاصة بتنظيم فعاليات الإحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس جامعة عدن، اليوم الإثنين، إجتماعاً برئاسة رئيس الجامعة، الدكتور، الخضر ناصر لصور .



وفي مستهل الأجتماع القى الدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة كلمة أشار فيها إلى أهمية هذا الحدث التأريخي الذي ستشهده جامعة عدن خلال الفترة القادمة بإعتبار جامعة عدن منبراً وصرحاً علمياً تأريخياً .

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وأضاف أن الجامعة ستشهد خلال الفترة القادمة العديد من الفعاليات المختلفة المواكبة لاحتفالات الذكرى الخمسين لتأسيسها تشمل عدداً كبيراً من الأنشطة والمؤتمرات العلمية والورش والندوات الثقافية والعلمية والأكاديمية ,داعياً أعضاء اللجان الفرعية تجهيز كافة الخطط والتصورات العامة ورفعها إلى اللجنة العليا خلال فترة محددة .

وناقش الاجتماع عدد من المواضع المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة العليا واللجان الفرعية الخاصة بإحتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس جامعة عدن أبرزها رفع كافة الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تتضمن المكان والزمان والتكلفة حتى( 30 نوفمبر 2020م ) يوم التتويج الخاص بالإحتفال ..وضرورة عمل كتاب وثائقي خاص بديوان الجامعة وجميع الكليات بالإضافة إلى تجهيز فلم وثائقي يتضمن مراحل تأسيس جميع كليات جامعة عدن.