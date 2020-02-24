انتقالي حضرموت يطلع على نشاط وإحتياجات صندوق النظافة بالساحل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

الخليج 365

أكدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، على ضرورة إيلاء قضية النظافة في المحافظة وحاضرتها المكلا كل العناية والاهتمام، وتوفير المتطلبات الضرورية، التي يحتاجها صندوق النظافة، حتى يتمكن من أداء وظائفه ومهامه على أكمل وجه.



جاء ذلك أثناء نزولها، اليوم الاثنين ، برئاسة الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة، ونائبه الأستاذ سالم أحمد بن دغار، والأستاذ عوض أحمد بن جميل عضو الجمعية الوطنية، نائب رئيس لجنة الخدمات في الهيئة الإدارية للجمعية، إلى الإدارة العامة لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت، حيث التقوا مديرها العام المهندس فهمي بن شبراق، واطلعوا منه على نشاط الصندوق واحتياجاته .

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وذكر بن شبراق أن الصندوق تجاوز الكثير من العقبات، المتصلة بمرتبات العمال، وتوفير المعدات ومستلزمات العمل .

وعبرت قيادة الانتقالي عن استعدادها للتعاون مع الصندوق، وتنسيق الجهود مع إدارة الشراكة المجتمعية في الصندوق، لتنفيذ حملات توعوية ومبادرات جماهيرية، والعمل معا للارتقاء بمستوى النظافة .مؤكدة إن إظهار حضرموت بالمظهر الجمالي، الذي يليق بسمعتها وحضارتها هو شرف وفخر عظيمين لكل أبنائها .

وأشارت قيادة انتقالي حضرموت إلى أن الجمعية الوطنية تقوم بجمع البيانات، عن احتياجات المرافق الخدمية في مختلف محافظات الجنوب، وأصدرت، لهذا الغرض استمارات خاصة، حاثة إدارة الصندوق على تعبئتها ورفعها.

حضر اللقاء ، المقدم مهدي سعيد المحمدي، رئيس القيادة المحلية بمديرية المكلا، وصالح الباشا مدير إدارة الإعلام بالقيادة المحلية للمحافظة، وعبدالحكيم الجابري، مدير إدارة العلاقات العامة بصندوق النظافة، وعدد من المسؤولين في إدارة الصندوق .