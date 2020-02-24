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تحذيرات من موجة غبار واسعة تجتاح وادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

تحذيرات من موجة غبار واسعة تجتاح وادي حضرموت

الخليج 365

حذرت الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من موجة غبار قد تضرب وادي حضرموت وخاصة المناطق الشمالية الغربية خلال اليومين القادمين .

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وتوقعت جهات الطقس، إن تنتشر موجة غبار على أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية غدا الثلاثاء والأربعاء.

 

وقالت جهات الطقس، أن موجة الغبار ستكون خفيفة إلى متوسطة في وادي حضرموت وخاصة المناطق الشمالية الغربية مشيرة إلى أن باقي المناطق من المحتمل أن تنشط الرياح السطحية.

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