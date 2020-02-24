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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشروع مسام ينزع 140 الف لغم حوثي خلال 20 يوم من فبراير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
عدن - الخليج 365
أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" نزع 12304 ألغام حوثية وذخائر غير منفجرة منذ بداية شهر فبراير 2020م حتى يوم 20 من نفس الشهر
وقال مدير مشروع مسام أسامة القصيبي، في بيان نشره المكتب الإعلامي، إن فرق المشروع الهندسية نزعت خلال الأسبوع الثالث من فبراير 5528 لغما حوثيا وذخيرة غير منفجرة.
وذكر البيان أن الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي 288 لغما مضادا للدبابات و11 لغما مضادا للأفراد كما نزعت خلال الأسبوع ذاته 5228 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة.
وقال القصيبي، إن مجموع ما نزعته فرق مسام منذ انطلاقة المشروع أواخر يونيو 2018 وحتى يوم 20 فبراير الجاري بلغ 139787 تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.
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