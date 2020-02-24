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عدن - ياسمين التهامي - بسب "كورونا" شاهد الصينيون يتساقطون في الشوارع كأوراق الشجر "فيديو مؤلم"





عدن - ياسمين التهامي - بسب "كورونا" شاهد الصينيون يتساقطون في الشوارع كأوراق الشجر "فيديو مؤلم" نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فيديو أول أمس تقشعر له الأبدان يظهر كيف يتساقط ضحايا فيروس كورونا من الصينين كأوراق الشجر . وتداول نشطاء مقاطع فيديو مروعة لأشخاص انهاروا في شوارع المدينة، بؤرة فيروس كورونا الجديد، الذي أودى بحياة العشرات وسط مخاوف من تحوله إلى وباء.









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