شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : وصول قوات برية وعتاد عسكري كبير الى الجوف قادمة من السعودية اليوم بقيادة رداد الهاشمي لحسم المعركة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/24 الساعة 08:24 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

افاد مصدر عسكري بوصول تعزيزات عسكرية ضخمة قبل قليل الى الجوف. Advertisements وقال المصدر ، ان تعزيزات عسكرية صخمة وصلت الى الجوف قادمة من السعودية . مضيفاً بأن تلك القوات تتضمن آليات عسكرية ومقاتلين من قبائل الجوف. وأوضح أن تلك القوات يقودها رداد الهاشمي قائد جبهة كتاف. ويذكر ان محافظة الجوف تشهد منذ اسبوعين معارك عنيفة بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي الانقلابية .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الآن : وصول قوات برية وعتاد عسكري كبير الى الجوف قادمة من السعودية اليوم بقيادة رداد الهاشمي لحسم المعركة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.