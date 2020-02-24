شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : الجيش الوطني ينتزع من مليشيا الحوثي مواقع جديدة لم يسبق وان توغل فيها من قبل في هذه الجبهة المشتعلة "احصائية اولية 150 قتلى و70 اسرى وغنائم وعتاد عسكري " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/24 الساعة 08:40 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اكدت مصادر في الاعلام العسكري في جبهة " صرواح " في تغريدة عاجلة له سقوط اكثر من 70 أسير حوثي بيد قوات الجيش الوطني واكثر من 150 قتيل وغنايم بالجملة ثقيلة ومتوسطة تشمل دبابات ومدرعات واطقم . أقرأ أيضا : الريال اليمني ينهار مجددا وهذا أخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن مساء اليوم الإثنين 24 فبراير2020م Advertisements الرعب يملأ قلوب الناس في هذةالبلد ..وعندما حضروا الشيوخ ..حدثت مفاجأة صعقت المشايخ وكل أهل القرية "صور وتفاصيل مخيفة" وردنا الآن : وصول قوات برية وعتاد عسكري كبير الى الجوف قادمة من السعودية اليوم بقيادة رداد الهاشمي لحسم المعركة ! وكشفت المصادر عن انتصارات كبيرة للجيش الوطني والقبائل المساندة مشيرة الى أن قوات الجيش تمكنت من التوغل في مواقع جديدة لم تصلها منذ اكثر من سنتين.

ونشر حساب الاعلام العسكري في جبهة " صرواح " تغريدة عاجلة قال فيها "حدث في الجوف خلال الـ12 ساعة الماضية سقط اكثر من 70 أسير حوثي بيد قوات الجيش الوطني واكثر من 150 قتيل وغنايم بالجملة ثقيلة متوسطة دبابات مدرعات اطقم وانتصارات كبيرة تمكن فيها الجيش بالتوغل في مواقع جديدة لم يصلها منذ اكثر من سنتين..هو الله".



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كانت هذه تفاصيل خبر عاااجل : الجيش الوطني ينتزع من مليشيا الحوثي مواقع جديدة لم يسبق وان توغل فيها من قبل في هذه الجبهة المشتعلة "احصائية اولية 150 قتلى و70 اسرى وغنائم وعتاد عسكري " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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