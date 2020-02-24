شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأمن والمخابرات لمليشيا الحوثي يستبق الاحداث ويفرض اجراء امني وقائي ورقابي على موظفي الدولة "وثيقة وتفاصيل" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/24 الساعة 07:51 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
وتضمنت الوثيقة توجيها من رئيس جهاز الأمن والمخابرات القيادي الحوثي المدعو عبد الكريم الخيواني لوزير حقوق الإنسان، في حكومة المليشيا، الموالية لإيران، بموافاة الجهاز بقاعدة بيانات جميع موظفي الوزارة شاملة تفاصيل كافية عن كل فرد.
وطلب مسؤول المخابرات لدى المليشيا قاعدة بيانات محدثة حول الأنظمة كذلك متضمنة قاموس تعريف لقاعدة البيانات والصور الشخصية لكل موظف.
وأرجع رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحوثي هذا الطلب للقيام بالإجراءات الأمنية اللازمة وكلف مندوب الجهاز في الوزارة بتسلم المعلومات.
وتشير الوثيقة التي نشرتها "وكالة 2 ديسمبر" إلى أن المليشيا تكلف مندوبا تابعا لجهاز المخابرات ليكون مسؤولا عن كافة الإجراءات في كل مؤسسة حكومية مختطفة متجاوزا صلاحيات الوزير والرجل الأول في المؤسسة من غير المنتمين للمليشيا.
وتنفذ المليشيا الحوثية في اليمن إجراءات تجسسية وقمعية ضد كل فرد يتواجد في مناطق سيطرتها مخالفة كل القوانين والمواثيق الناظمة لحياة الناس وحقوقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الأمن والمخابرات لمليشيا الحوثي يستبق الاحداث ويفرض اجراء امني وقائي ورقابي على موظفي الدولة "وثيقة وتفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.