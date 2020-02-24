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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان... بعد 11 سنة على رحيله.. تشريح جثة “مايكل جاكسون” يفجر مفاجأة مزلزلة أرعبت كل الأطباءفي العالم.. شاهد ماذا وجدوا بداخله؟

كشفت تقارير حديثة عن مفاجأت فيما يخص تشريح جثة أسطورة الغناء العالمي، مايكل جاكسون، بشأن العديد من الندوب، التي كانت في كل جسده. ووفقا لما نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية، كان مايكل جاكسون مصابا بجروح في الذراعين والفخذين والكتفين، يعتقد أنها ناجمة عن حقن مسكنات الألم. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: بعد 11 سنة على رحيله.. تشريح جثة “مايكل جاكسون” يفجر مفاجأة مزلزلة أرعبت الأطباء.. شاهد ماذا وجدوا بداخله؟ عاجل..قناة الميادين تقطع كل برامجها وتعلن خبر عسكري صادم بشأن الطيارين السعوديين المحتجزين لدى الحوثيين..وقيادي حوثي كبير يحدد عقوبتهما المرعبة Advertisements في غاية الخطورة..ولي عهد ابو ظبي يباغت الجميع ويسحب الجنسية الامارتية من الداعية وسيم يوسف..وهذا هو مصيره بعد سحب الجنسية والبلد الذي سيتوجه اليه الرئيس هادي يدق ساعة الصفر ويقصم ظهر الزبيدي بضربة عسكرية ساحقة في الجبل الابيض ارعبت الامارات واربكت كل حسابتها في الجنوب ( صورة ) وتبين أيضا وجود آثار واضحة للعديد من جراحات التجميل التي خضع لها جاكسون على مر السنين، بالإضافة إلى ندبتين جراحيتين خلف أذنيه وندوب أخرى على جانبي الأنف.

تشريح جثة “مايكل جاكسون” يفجر مفاجأة

وأوضح التقرير وجود ندوب في قاعدة عنقه وعلى ذراعيه ومعصميه، استنتج الأطباء فيما بعد أنها ناجمة عن العمليات التي قام بها. وأظهر التشريح أيضا أن شفتيه باللون الوردي الدائم ناتجة عن وشم تجميلي، جنبا إلى جنب مع الحاجبين بالوشم الأسود بالإضافة إلى وشم أسود ذي شكل غريب في فروة رأسه. وكانت ركبتا ملك البوب مصابتين برضوض بجانب جروح في ظهره، ما يشير إلى تعرضه للسقوط قبل وفاته. وكشف التشريح أن شعر مايكل جاكسون كان مستعارا، حيث أن ملك البوب قبل وفاته كان أصلع تماما باستثناء بقع من “شعر زغبي” على فروة رأسه. ويعتقد أن جاكسون بدأ ارتداء شعر مستعار لأول مرة بعد تعرضه لحادث انفجار مبكر لألعاب نارية أثناء تصوير إعلان بيبسي عام 1984، أدى إلى اشتعال شعر جاكسون وتعرضه لحروق من الدرجة الثانية والثالثة. وتكهن الكثيرون بأن هذه الحادثة كانت بداية إدمان مايكل جاكسون على مسكنات الألم، قبل أن يتوفى عن عمر يناهز 50 عاما بسبب جرعة زائدة من المخدر الجراحي “Propofol”.

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