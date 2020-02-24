شكرا لبحثكم عن خبر السيسي يوافق على زواج دبلوماسي من جزائرية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 55 لسنة 2020، بشأن الإذن لمحمد حسانين إسماعيل، السكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من آمال محمد الوناس هيسوم، الحاملة للجنسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد نُشر القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 7 والصادر بتاريخ 13 فبراير 2020. وينص قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، في المادة 76 منه "يُعتبر مستقيلاً من وظيفته من يتزوج بغير مصري الجنسية أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري.
ومع ذلك يجوز بناءً على طلب عضو السلك نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، إذا طلب ذلك قبل الزواج من غير المصري أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح وزير الخارجية، الإعفاء من هذا الحكم إذا تزوج ممن ينتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية".
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