شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول امني بلحج يستقيل من منصبه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قدم قائد القوات الخاصة في محافظة لحج محمد حسين الغرابي استقالته عن العمل. Advertisements وكشفت وثيقة رسمية صادرة من قائد القوات الخاصة فرع محافظة لحج عن طلب موجه لكل من اللواء الركن احمد عبدالله تركي محافظ المحافظة واللواء الركن فضل عبدالله باعش قائد القوات الخاصة واللواء الركن صالح السيد مدير امن محافظة لحج لاعفائه وقبول استقالته. واشارت الوثيقة الى أن اسباب تقديم الاستقالة بسبب ضروف شخصية اجبرته على عدم مواصلة العمل.

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