شكرا لبحثكم عن خبر شبوة: تستعد لضخ النفط الخام من حقلي جنة هنت وأوكسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو عن أن عملية ضخ النفط الخام من حقلي جنة هنت وأوكسي في مديرية عسيلان بالمحافظة ستبدأ قريبا.

وقال بن عديو في تغريدة على "تويتر" :" قريبا بإذن الله سيتم ضخ النفط الخام من حقلي جنة هنت وأوكسي في مديرية عسيلان بعد اكتمال مد الأنبوب ليصدر عبر ميناء النشيمة بسواحل شبوة".

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وأضاف بن عديو "أن ذلك سيشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني وستوجه حصة المحافظة منه نحو مشاريع تخدم المواطن".

وكان محافظ شبوة قد وضع ،الأحد، بمديرية رضوم حجر الأساس لمشروع النشيمة لتخزين المشتقات النفطية والمرسي البحري العائم التابع له، بتمويل مشترك بين شركة الأخوة والشركة اليمنية للنفط بتكلفة 15 مليون دولار، ويقام على مساحة تقدر بـ700 ألف متر مربع.

وتبلغ السعة التخزينية للمشروع 30 ألف طن لتري، بالإضافة إلى مرسى عائم يمتد 3 آلاف متر في عرض البحر.