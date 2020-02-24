شكرا لبحثكم عن خبر صحف عالمية: ”كورونا“ يصل إلى مرحلة حرجة .. والهند تبعد الأبقار عن طريق ترامب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اهتمت الصحف العالمية الصادرة اليوم الاثنين بانتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في العالم، كما تطرقت إلى الجهود الاستثنائية التي بذلتها الهند للاحتفاء بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث جرت عمليات تنظيف هائلة للشوارع كما أبعدت الأبقار الشاردة من الطرقات.

وحسب صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، فإن العالم وصل إلى نقطة حرجة في التعامل مع فيروس كورونا المنتشر والذي وصل عدد المصابين به إلى أكثر من 75 ألف شخص.

وتكافح الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية في احتواء الفيروس فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من ضرورة التحرك بسرعة قبل فوات فرصة احتواء المرض.

ووفقا للخبراء، يقترب العالم بسرعة من نقطة تحول في انتشار فيروس كورونا، إذ حذروا من أن هذا المرض يفوق الجهود المبذولة لاحتواء المرض، بعد أن أدت حالات تفشي المرض الكبيرة في إيطاليا وإيران إلى فرض قيود صارمة على السفر الداخلي ووضع رئيس كوريا الجنوبية البلد في حالة تأهب قصوى.

وتسعى بعض الدول الأكثر تضررا من الفيروس إلى وقف تقدمه بعد يومين من إعلان تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه يتعين على المجتمع الدولي التحرك بسرعة قبل ضياع فرصة احتوائه الضيقة.

ومع تأكيد وجود ما يقرب من 78 ألف حالة من حالات Covid-19 في جميع أنحاء العالم، يقول الخبراء إن الوضع سيصل قريبا إلى مرحلة حرجة.

وفي 11 بلدة في شمال إيطاليا، يوجد 50 ألف شخص محجورا عليهم صحيا منذ ليلة الجمعة، وتقوم الشرطة بدوريات في الشوارع وتفرض الغرامات على أي شخص يدخل أو يغادر مناطق التفشي. في إيران، وأمرت السلطات بإغلاق المدارس والجامعات والمراكز التعليمية الأخرى في 14 مقاطعة كتدبير وقائي.

وأمس الأحد، وضع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، البلاد في ”حالة تأهب حمراء“ بعد أن أعلن وجود 600 إصابة و6 وفيات، وبينما يتزايد عدد المرضى في جميع أنحاء العالم، لم تظهر بعض مجموعات الفيروسات أي صلة واضحة مع الصين؛ ما ترك الخبراء يكافحون لتحديد منشأ الفيروس.

قلق إسرائيلي

وركزت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، الضوء على تزايد المخاوف الإسرائيلية من انتشار فيروس كورونا مع اقتراب موعد الانتخابات، إذ يستعد ملايين الإسرائيليين للتجمع في أماكن الاقتراع لإجراء الانتخابات الوطنية الأسبوع المقبل.

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وكشفت التقارير أن مجموعة من الكوريين الجنوبيين الذين زاروا بعض المواقع الدينية والسياحية الأكثر شعبية في البلاد كانوا مصابين بالفيروس المعدي.

وتم توجيه العشرات من الطلاب الذين كانوا على مقربة من السياح الكوريين الجنوبيين للبقاء لحجر أنفسهم صحيا في المنزل لمدة أسبوعين، كما حدث الشيء نفسه مع عمال وموظفي فنادق ومتنزهات.

شوارع معقمة

وأشارت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، إلى اتخاذ الهند استعدادات استثنائية عشية زيارة ترامب إلى البلاد، إذ من المقرر أن يتجول ترامب مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في الشوارع التي تم تطهيرها من الأبقار الطائشة والمشردين ومناظر الأحياء الفقيرة.

وسيتجول الرئيس ترامب في شوارع معقمة في المدن الهندية عند وصوله إلى أحمد آباد بعد ظهر اليوم الاثنين لبدء زيارة دولية ستستمر يومين والتي من المقرر أن تكون أول زيارة له وميلانيا إلى البلاد.

واستمرت الاستعدادات حتى آخر لحظة في عطلة نهاية الأسبوع، إذ تم تنظيف القمامة من 22 كم من الشوارع المؤدية من المطار إلى ملعب جديد للكريكيت في العالم، وهو أكبر ملعب للكريكيت، والذي تم توسيعه وتنظيفه من القمامة وطلاؤه وإحاطته بالحواجز المعدنية.

هيمنة متشددي إيران

تناولت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، كيف كانت الانتخابات الإيرانية يوم الجمعة بمثابة ضربة للمعتدلين.

كانت النتيجة مرتبة إلى حد كبير قبل أن يتمكن أي شخص من الإدلاء بصوته، إذ يبدو أن المتشددين قد اجتاحوا الانتخابات البرلمانية وحصلوا على جميع المقاعد الثلاثين في طهران لأن السلطات حرصت على ذلك.

كان مجلس صيانة الدستور، الخاضع لسيطرة المرشد الأعلى، استبعد حوالي نصف المرشحين لعضوية الهيئة المكونة من 290 مقعدا، بمن فيهم 90 عضوا حاليا. وفي حين أن صلاحيات البرلمان محدودة، إلا أنه يمكن أن يقيد الرئيس ويشكل البيئة السياسية؛ ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية العام المقبل، قد يحصل المحافظون على السيطرة على كل فروع الحكومة.

ومع ذلك، كانت نتيجة انتخابات يوم الجمعة بعيدة كل البعد عن التأييد المطلوب، فعلى الرغم من دعوات المرشد الأعلى للتصويت، وتمديد ساعات الاقتراع والغضب الناجم عن اغتيال قاسم سليماني، ظل الناخبون النشطون في العادة بعيدا. وبلغت نسبة المشاركة 42.5٪ فقط، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها إلى أقل من 50٪ منذ ثورة 1979؛ وفي طهران انخفضت النسبة إلى 25 ٪ فقط.