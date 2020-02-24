شكرا لبحثكم عن خبر مليشيات الحوثي تحول منازل المدنيين إلى ثكنات عسكرية في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وثقت لقطات جوية تمركز جماعة الحوثي في منازل المواطنين ومحيطها، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية بمدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأظهر مقطع فيديو نشره، الأحد، فريق الرصد والمتابعة للقوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي، عملية العبث بمنازل المواطنين التي تنفذها مجاميع من الجماعة الحوثي في مدينة الدريهمي، جنوبي الحديدة، والتي حولتها إلى متارس وثكنات عسكرية.

وفي بيان صادر عن قوات ألوية العمالقة، المرابطة في جبهة الساحل الغربي، نشره مركزها الإعلامي، ورد أن «فريق الرصد والمتابعة للقوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي وثق عملية العبث بمنازل المواطنين التي تنفذها مجاميع من ميليشيات الحوثي في مدينة الدريهمي، والتي حولتها إلى متارس وثكنات عسكرية».

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وأوضح البيان أن «التصوير الجوي كشف عن قيام أفراد الحوثي بالتمترس في المنازل، وحفر الخنادق والأنفاق التي تؤدي من منزل إلى آخر بطريقة عبثية، بعد أن شردت الجماعة معظم سكان المدينة.

وأضاف البيان أن “جماعة الحوثي قامت باحتجاز العشرات من المواطنين لاستخدامهم دروعاً بشرية في منازلهم، بعيداً عن التحلي بمبادئ وأخلاقيات الحرب والتعامل بإنسانية مع المدنيين».

واتهمت قوات العمالقة جماعة الحوثي بأنها استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، جنوب الحديدة، في إطار خروقاتها اليومية لاتفاق السويد.