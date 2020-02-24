شكرا لبحثكم عن خبر قتلى حوثيون وتدمير مخازن وآليات بقصف جوي في الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، أمس الأحد، سلسلة غارات جوية على مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي بمحافظة الجوف(شمالي شرق اليمن).

وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فإن مقاتلات التحالف استهدفت خلال الساعات الماضية بعدّة غارات مواقع وثكنات لمليشيات الحوثي في جبهات المصلوب والغيل والمحزمات.

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وقال المركز الإعلامي، إن "الغارات أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة وآليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات".

وأضاف، أن مقاتلات التحالف استهدفت بسلسلة غارات، مواقع وثكنات وتعزيزات تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية غربي محافظة الجوف، وسقوط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

جاء ذلك بالتزامن مه معارك شرسة تخوضها قوات الجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي في مختلف محاور القتال بالجوف.