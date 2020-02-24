شكرا لبحثكم عن خبر مالية الدفاع تعلن تدشين صرف مرتبات العسكريين لشهر ديسمبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر مسؤول بمكتب مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع العميد الركن عبدالله عبدربه أنه تم اليوم الاثنين تدشين عملية صرف مرتبات العسكريين من البنك المركزي بالعاصمة السياسية المؤقتة عدن لشهرديسمبر ووفقا للبرنامج المعد لعملية الصرف للوحدات العسكرية والهيئات والدوائر. وقال نائب مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع العميد علي الضبي حسن أن عملية الصرف بدأت من البنك لمندوبي الوحدات الماليين وفقا للنظام المتبع من البنك. لافتا إلى الجهود الجبارة التي تبذلها قيادة وكوادر الدائرة المالية في إعداد وتجهيز كشوفات المرتبات في وقت مبكر ووجه شكره لقيادة البنك المركزي على الدور الذي تقوم به

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