شكرا لبحثكم عن خبر أسعار العملة اليمنية مقابل أهم العملات الأجنبية هذا الصباح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم الاثنين 24 فبراير 2020م. أسعار الشراء الريال السعودي 172 ريالًا يمنيًا الدولار الأمريكي 654 ريالًا يمنيًا Advertisements أسعار البيع: الريال السعودي 173 ريالًا يمنيًا الدولار الأمريكي 658 ريالًا يمنيًا ملاحظة : اسعار العملات غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة .

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