شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيين» يطالبون هدنة و «العكيمي» يضع شرطين لقبولها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الشيخ ” عبد الله العكيمي ” احد ابرز مشائخ ” الجوف ” تغريدة كشف فيها عن شرطين لقبول طلب الحوثيين اتاحة هدنه في القتال بجبهات ” الجوف ”.

نص التغريدة : ” إذا أراد الحوثيين هدنة فلدينا شرطين لقبول ذلك :

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1_تسليم صنعاء وإنسحاب جماعة الحوثي من مؤسسات الدولة.

2_تسلموا لنا عبدالملك الحوثي وأبوعلي الحاكم وحنا وقبيلتنا يانعدمهم بالشيخ صادق العكيمي أونجعلهم يرعون لنا الإبل أونعفوا عنهم إذا تقبلون لكم وجهي أضغط على القبائل واجعلهم يقبلوا بالهدنة”.

وكانت أنباء قد تحدثت عن طلب الحوثيين هدنه في الجوف وذلك بعد الضربات العنيفة التي تلقتها المليشيا هناك واسفرت عن مقتل عدد من قيادات جماعة الحوثي .