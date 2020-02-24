رئيس الصحة بالانتقالي يكشف لـ"اليمن العربي" حقيقة العزل الصحي لكورونا بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

علق سالم الشبحي، رئيس دائرة الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، على الاخبار المتداولة حول تخصيص مستشفى الصداقة بالعاصمة عدن كحجر صحي لفيروس كورونا، بانه لم يستلم منشور رسمي بذلك فقط اخبار مواقع عن تحديد مكان بمشفئ الصداقه لذلك والجميع ينتظر الحقائق.



وأكد الشبحي ل"الخليج 365"، أن تلك القرارات لاتهم الشعب الجنوبي وانما الشرعية تبحث عن خزعبلات، لأن العاصمة اصلا لا محافظ ولا مدير امن عين وهنا العجب، رغم ما نص عليه اتفاق الرياض.

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وأضاف رئيس دائرة الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن مستشفيات عدن ومنازلها تعج بمرضى حمى الضنك والملاريا، والمستشفيات الخاصة لاترحم ولاتهتم، ورغم ذلك وزارة الصحة لم تحرك ساكنآ،وتستنفر الجهود في المستشفيات الحكومية وصحة البيئة.لمواجهة تلك الأمراض القاتلة، بدون أو انسانية أو اخلاق أو مسئولية.

وأردف الشبحي، أنه يوجد عدن في جزيزة كانت ايام بريطانيا محجر للامراض المعدية ومازالت مهجورة لو في دوله لقامتها محجر والطريق اليها فقط عبر البحر الغارب.