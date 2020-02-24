أبين تحتفي باليوم الوطني للبيئة بتنظيم عدد من المحاضرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

أبين - الخليج 365

إحتفت محافظة أبين، باليوم الوطني للبيئة الذي يصادف الـ20 من فبراير من كل عام، بمحاضرات توعوية نظمها مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع جمعيتي سواحل بزنجبار وجمعية البركة بالكود ز

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وركزت المحاضرات على التوعية بكيفية حماية البيئة والحفاظ عليها .

وأعرب أمين عام المجلس المحلي في أبين مهدي الحامد، عن شكره لمكتب الهيئة العامة لحماية البيئة على الجهود التوعوية والمشاريع المنضوية ضمن خطة البيئة لتنفيذ مبادرات بالتعاون مع المواطنين تشمل أعمال نظافة في الشوارع والمنازل وتنظيف الشواطئ.

من جانبه أكد مدير عام مكتب هيئة حماية البيئة في أبين ناصر الصاعدي، أهمية نشر الوعي البيئي الشامل والحفاظ على الصحة العامة وتوسيع المتنفسات والمساحات الخضراء في مختلف مناطق محافظة أبين.