لحج .. إحباط محاولة تهريب كميات من الذخائر إلى الميليشيات في كرش

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
لحج - الخليج 365
أحبط افراد المقاومة والجيش في كرش بمحافظة لحج، محاولة تهريب كميات من الذخيرة على متن سيارة إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
ونقلت جريدة الأيام في عددها اليوم الإثنين، عن مصدر محلي مسؤول في كرش بلحج قوله، ان أفراد المقاومة والجيش، شمال الشريجة، ضبطوا سيارة محملًة بكميات من الذخيرة كانت في طريقها لجماعة الحوثي خلال الأيام الماضية.
وقال المصدر: "إن كميات من صناديق الذخيرة المتنوعة وقذائف الهاون وعدد من الصواريخ، تم ضبطها على متن سيارة نوع "شاص" كانت مخفية بين شيولات أكياس النخالة".
وأشار المصدر إلى تسليم أفراد المقاومة والجيش الكميات المضبوطة للقيادات العسكرية في معسكر العند، لاتخاذ الإجراءات القانونية لعملية تهريب ذخائر للمليشيات.
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