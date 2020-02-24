لقاء في أبين يؤكد على أهمية الإرتقاء بمختلف أنشطة جامعة ابين 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

الخليج 365 - أبين

أكد لقاء جمع أمين عام المجلس المحلية بمحافظة أبين، ورئيس الجامعة، الدكتور محمد الميسري، على التأكيد على أهمية الارتقاء بمختلف الأنشطة في جامعة أبين .



وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن النقاشات تطرق إلى سياسة التعيين المتبعة بجامعة أبين لتعيين أوائل الدفعات في كليات الجامعة، ووضع المعالجات للطلاب الأوائل في الدفعات من العام الدراسي 2015 إلى العام الدراسي 2019 - 2020، وفقا لسياسة التعليم العالي للجامعات اليمنية حسب الاحتياج.

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كما أكد اللقاء على ضرورة وضع الخطط والبرامج المستقبلية لتوسعة التعليم الجامعي بمختلف تخصصاته وإعطاء الرعاية والاهتمام لأوائل الخريجين.

وأشاد الحامد، بالدور الرائد لجامعة أبين في تأهيل آلاف الطلاب بمختلف كليات الجامعة التي تعد أكبر المنجزات العلمية لمحافظة أبين.

تجدر الإشارة إلى أن إنشاء جامعة أبين، جاء بناءاً على قرار جمهوري صادر عن الرئيس عبدربه منصور هادي في 22 فبراير 2018م، قضت المادة الأولى منه بإنشاء جامعة في أبين تسمى (جامعة أبين)، فيما قضت المادة الثانية بان تتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري في حدود القوانين واللوائح والأنظمة النافذة.

وحددت المادة الثالثة من القرار ،يكون المقر الرئيسي للجامعة مدينة أبين ويجوز لها أن تنشأ كليات ومراكز عملية في نطاق الجمهورية وفقاً للأسس والإجراءات المقررة.

ونصت المادة الرابعة من القرار ،تحدد أهداف الجامعة وينظم عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة والخاصة بشؤون التعليم .