عدن .. تشييع جثمان القيادي في الحزام الأمني رشاد السعدي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
عدن - الخليج 365
شيع المئات اليوم في العاصمة عدن، جثمان القيادي في جهاز الحزام الأمني، الشهيد، رشاد السعدي، (أبو راغب) والذي إغتاله مسلحون مجهولون قبل أيام .
وتقدم قيادات أمنية بارزة في قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني، موكب التشييع الذي إنطلق عقب الصلاة على جثمان الشهيد في مسجد الفردوس إلى مقبرة أبو حربة بمدينة إنماء حيث تمت مواراة جثمان الشهيد الثرى.
وتقدّم التشييع قائد كتيبة الإحتياط الثالثة خلدون بافخسوس والذي عبر عن بالغ حزنه وتعازيه الحارة إلى ذوي الشهيد ورفاقه ومحبيه بفقدان هذا البطل الذي قدم روحه فداء للوطن وأمنه وإستقراره.
و أغتال مسلحون إرهابيون الإثنين الماضي قائد سرية الحزام الأمني في القطاع الشرقي الشهيد ابو راغب.
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