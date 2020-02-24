شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إذا شعرت بهذه الاعراض في مقدمة الرأس فأنت مصاب بهذا المرض الخطير.. إليك الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عندما يهاجم ألم الصداع أعلى أو مقدمة الرأس يثير قلقاً بخصوص أسبابه، لأن كل موضع في الرأس يشكو من وجع الصداع يرتبط بمشاكل ومسببات مختلفة. إليك أسباب وجع الصداع في أعلى الرأس:

التوتر. يوصف صداع التوتر بأنه ألم يعتصر أعلى الرأس الجبهة، ويصاحبه أيضاً ألم في الرقبة الكتفين في بعض الحالات، كما يكون الألم على شكل خدر خفيف.

الصداع المزمن. يصيب هذا الألم أعلى جبهة الرأس، ويرتبط هذا النوع بنقص النوم أو زيادة الإجهاد.

جديد "الخليج 365"

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الصداع النصفي. هذا النوع من الألم حاد يكون على شكل موجات في أعلى الرأس تمتد لأسفل حتى الرقبة. يصاحب هذا الصداع دوخة حساسية شديدة للضوء الأصوات.

الصداع العنقودي. يبدأ ألم هذا الصداع خلف العينين، ويمتد إلى أعلى الرأس والجانبين ويكون على شكل نوبات تهاجم بشدة بحيث تعيق إمكانية النوم.

الجيوب الأنفية. يسبب التهاب الجيوب الأنفية صداعاً، وتظل نوباته تتكرر إلى أن يخف الالتهاب.

كثرة الأدوية. يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الأدوية المتوفرة دون وصفة طبية صداعاً في أعلى الرأس.

