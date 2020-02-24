شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي ..يعلن عفو عام ل أبناء الجوف المغرر بهم.. وقبول هدنة مشروطة مع الحوثيين !"تفاصيل طارئة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/24 الساعة 05:21 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تداولت مصادر اعلامية يمنية تغريدة لمحافظ محافظة الجوف اللواء العكيمي، أوضح فيها عن شرطين لقبول طلب الحوثيين اتاحة هدنه في القتال بجبهات ” الجوف ”.

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وحسب الانباء المتداولة عن العكيمي انه طرح شرطين إذا أراد الحوثيين هدنة لقبول ذلك.

1_تسليم صنعاء وإنسحاب مليشياتكم من مؤسسات الدولة.

2_تسلموا لنا عبدالملك الحوثي وأبوعلي الحاكم وحنا وقبيلتنا يا نعدمهم بالشيخ صادق العكيمي أونجعلهم يرعون لنا الإبل أونعفوا عنهم إذا تقبلون لكم وجهي أضغط على القبائل واجعلهم يقبلوا بالهدنة”.

الى ذلك أصدر محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي عن عفواً عاماً لأبناء المحافظة، وذلك للذين شاركوا مع المليشيات الحوثية في هجماتها الأخيرة على المحافظة .

وقال الناشط السياسي محمد قحطان الصعدي إن :”محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي يعلن عفوا عاما عن من شاركوا من ابناء الجوف مع عصابات الحوثي في هجماتها الاخيرة على اطراف الجوف وعفى الله ما سلف”.

واضاف العكيمي :”لم يعد للحوثي مكان يأويه فقد عقدنا العزم على مواصلة السير إلى صعدة وصنعاء ولن نتوقف بأذن الله حتى استعادة كامل تراب اليمن الطاهر”.

وكانت أنباء قد تحدثت عن طلب الحوثيين هدنه في الجوف وذلك بعد الضربات العنيفة التي تلقتها المليشيا هناك واسفرت عن مقتل عدد من قيادات المليشيات الحوثية.

