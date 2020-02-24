أمن شبوة يستعيد مبانٍ حكومية كان يحتلها متنفذون في مديرية نصاب

استعاد أمن محافظة شبوة، مبانٍ حكومية في مديرية نصاب، من قبضة متنفذين كانوا يحتلونها منذ سنوات.



وقال مسؤول أمني في المحافظة إن قوات الأمن تمكنت من استعادة مبنى المحكمة الابتدائية و مكتب الزراعة والوحدة الطبية وسكن المدير العام للمديرية وسكن المعلمات.



وأضاف المصدر أن هذه الحملة هي المرحلة الثانية من حملة استعادة المباني المحتلة بعد نجاح المرحلة الأولى وهي استعادة المباني في مدينة عتق.



ويوم أمس الأول أعلن محافظ محافظة شبوة محمد بن عديو إخلاء 17 مبنى حكومي في مدينة عتق عاصمة المحافظة كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل متنفذين إبان احتلال المدينة من قبل الحوثيين في العام 2015م.



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