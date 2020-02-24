شكرا لبحثكم عن خبر غارات جوية تدمر قاعدة طارق بالكامل.. بيان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مليشيا الحوثي اليمنية، إن الغارتين اللتين نفذهما التحالف مساء الأحد، أدتا إلى تدمير ما تبقى من مرافق مطار تعز (قاعدة طارق الجوية).

جاء ذلك في بيان صادر عما تسمى وزارة النقل التابعة لحكومة الانفلابيين (غير معترف بها دوليا)، نشرته وسائل إعلام تابعة للجماعة.

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وقال البيان إن "طيران التحالف شن مساء الأحد، غارتين على مطار تعز استهدفت الأولى مبنى صالة المطار فيما استهدفت الثانية مرسى الطائرات، مخلفا إضرار جسيمة".

وأضاف أن "الطيران استهدف خلال الفترة الماضية مطار تعز بسلسلة غارات دمرت 60 في المائة من مرافقه فيما أدت غارتا الأحد إلى تدمير كلي لمرافق المطار".

وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالضغط على التحالف لإيقاف استهداف الأعيان المدنية والأطفال والنساء ورفع الحصار الذي تسبب في أوضاع إنسانية كارثية