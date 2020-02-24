شكرا لبحثكم عن خبر شاهد كيف أحرج طيران تحالف العربي (مهدي المشاط) في قلب صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف التحالف العربي اليوم الاثنين كذبة الحوثيين عن امتلاكها منظومة دفاع جوية متطورة بغارات جوية على مخازن وورش تركيب الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأعلن التحالف العربي أن مقاتلات التحالف تمكنت من احراج (مهدي المشاط) واستهداف وتدمير مواقع لتخزين وتركيب إطلاق الصواريخ البالستية ومرافق لوجستية لتخزين الطائرات بدون طيار في صنعاء تتبع للمليشيا الحوثية.

وكشفت مليشيا الحوثي أمس الأحد، عن 4 منظومات للدفاع الجوي جديدة مطورة محليا.

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وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها مليشيا الحوثي، إن "رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة في صنعاء، مهدي المشاط، دشن خلال افتتاحه معرض الشهيد عبدالعزيز المهرم للدفاعات الجوية، منظومات ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1، التي جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة".

وحسب وكالة "سبأ" اليمنية، "دخلت منظومات الدفاع الجوي الجديدة الخدمة بعد أن جرى اختبارها بنجاح".

وقال المشاط، إن "هذه المنظومات الدفاعية الجديدة ستغير مسار المعركة، وستكون مقدمة لمنظومات دفاعية أكثر تطورا وفاعلية في التصدي للأهداف الجوية المعادية ، حسب وصفه ، مؤكدا أن "القيادة السياسية والعسكرية ستقدم كافة أوجه الدعم لتطوير وتحديث المنظومة الدفاعية لتحقيق توازن الردع مع العدو" حسب زعمها.

وكانت مقاتلات التحالف قد شنت عدة غارات على العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي