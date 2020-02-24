شكرا لبحثكم عن خبر البيض: الشرعية تخالف اتفاق الرياض والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكد نجل الرئيس الجنوبي الأسبق / علي سالم البيض، إن إذا جمُعت القوى المتضاربة في الجنوب وتحديداً في العاصمة المؤقتة عدن ستولد وأقعاً مدمر.
وقال هاني علي سالم البيض في تغريدة له على “تويتر” لا يمكن جمع قوى متضادة ومتناحرة في الجنوب وعدن تحديداً حسب اتفاق الرياض أو حتى وفق قوانين حمورابي.
وأضاف ” قائلاً:” إلا إذا كان الهدف تدميري وانتحاري وخل الفخار يكسر بعضه..مشيراً إلى أن هذا أمر خطير سيولد واقع مدمر وتصادمي وسيخلق جيوب استنزاف للتحالف نفسه.
واختتم البيض بالقول” الشرعية تخالف اتفاق الرياض.
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