شكرا لبحثكم عن خبر العربي الجديد تكشف ماوراء اطاحة هادي بمحافظ المهرة باكريت وسيطرت السعودية علة منفذ شحن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطاحت الأحداث التي شهدتها المهرة اليمنية، الأسبوع الماضي، الزعيم القبلي راجح باكريت من منصب المحافظ، وأعادت المحافظ الأسبق والبرلماني محمد علي ياسر إلى هرم السلطة المحلية في المحافظة الواقعة شرقي اليمن.

وقالت وكالة سبأ اليمنية الرسمية إن الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر قراراً جمهورياً، قضى بتعيين البرلماني محمد علي ياسر محافظاً للمهرة.

وينتمي محمد علي ياسر إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، كما يمثل الدائرة 158 في مجلس النواب عن محافظة المهرة، وتم استبعاده من منصب المحافظ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، ليعود إليها الآن بعد أكثر من عامين.

كما صدر قرار آخر بتعيين المحافظ المقال راجح سعيد باكريت عضوا في مجلس الشورى، وهو موقع شرفي، حيث تتم التعيينات في الغرفة التشريعية الثانية بالغالب كنوع من المراضاة للذين يُقالون من مواقع هامة.

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وجاءت الإطاحة براجح باكريت، المحسوب على السعودية، بعد أيام من أحداث شهدتها المحافظة الشرقية، حيث سيطرت القوات السعودية على منفذ شحن بعد مواجهات استخدمت فيها القوة المفرطة ضد رجال القبائل.

وتم استدعاء باكريت إلى الرياض في أعقاب الأحداث التي شهدتها المهرة، ويبدو أن السعودية فضلت إزاحته من المشهد، بعد إحكام قبضتها على واحد من أهم المنافذ البرية اليمنية مع سلطنة عمان.

ولم تعرف أسباب الإقالة على وجه التحديد، لكن باكريت كان يرتبط أيضا بعلاقات مع المجلس الانفصالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وينفذ مطالبهم في التضييق على المناهضين للانفصال.

كما يُتهم باكريت بتكوين نفوذ واسع خارج إطار الشرعية طيلة فترة تقلده لمنصب المهرة، كما رفض، خلال العام الماضي، توريد الإيرادات المالية للمحافظة، التي تتمع بموقع استراتيجي على حدود سلطنة عمان، إلى البنك المركزي في عدن.