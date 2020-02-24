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ميليشيا الإصلاح تداهم المنازل في شقرة بأبين وتعتقل افراداً في المقاومة الجنوبية

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أبين - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

ميليشيا الإصلاح تداهم المنازل في شقرة بأبين وتعتقل افراداً في المقاومة الجنوبية

أبين - الخليج 365

قالت مصادر محلية، أن ميليشيا حزب الإصلاح، إعتقلت ثلاثة من افراد المقاومة الجنوبية في منطقتي العرقوب وشقرة بمحافظة ابين، وهي المناطق التي تتمركز فيها ومن المفترض أن تنسحب منها بحسب إتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الإنتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر الماضي .

 

وذكرت المصادر، ان ميليشيا الإصلاح، نفذت بالتزامن حملة مداهمات للمنازل في شقرة للبحث عن عناصر المقاومة الجنوبية، في إطار حملة تشهدها محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة الإصلاح .

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وأكدت المصادر أن هذه الحادثة أثارت حالة من الغضب والإستهجان لدى المواطنين الذين أشاروا إلى أن ما تقوم به ميليشيا الإصلاح يشبه حملات الإعتقالات التي كانت تنفذها ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

 

تجدر الإشارة إلى أن ميليشيا حزب الإصلاح شن خلال اليومين الماضيين حملات إعتقالات واسعة طالت منتسبي قوات النخبة في محافظة شبوة .

 

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