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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ورشة عمل في عدن توصي بإجراء إصلاحات تشريعية في مجال التعاون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
عدن - الخليج 365
أوصى المشاركون في ورشة عمل حول "التعاون القضائي الدولي ودوره في مكافحة الجريمة المنظمة" على أهمية البدء بإصلاحات تشريعية في مجال التعاون الدولي، وتحديد محكمة تختص بالقضايا التي تقع بالخارج في العاصمة المؤقتة عدن.
كما اوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها اليوم في عدن مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، بدعم من برنامج الأمام المتحدة الانمائي، على ضرورة توفير الدعم لأجهزة انفاذ القانون في السلطة القضائية في مجال مكافحة قضايا الارهاب وغسل الأموال وتطوير طرق وسبل التواصل الدولي، خصوصاً في مجال الجرائم الالكترونية.
وأكدوا في ختام الورشة، على أهمية تطوير أساليب وطرق التعاون الدولي وفقاً للوسائل الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للجهات ذات العلاقة بمكافحة جرائم الفساد بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا لمكافحة الفساد.
وناقشت الورشة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ٢٥ مشارك ومشاركة من القضاء والنيابات والمحاميين ومنظمات مجتمع مدني ،عدد من الموضوعات المتعلقة بجرائم تهريب المخدرات وغسل الأموال ومستوى التعاون القضائي والأقليمي والدولي واساليب الجريمة المنظمة رؤى ومفاهيم ومكافحتها دوليا و اقليميا.
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