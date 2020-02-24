اخبار الخليج / اخبار اليمن

ورشة عمل في عدن توصي بإجراء إصلاحات تشريعية في مجال التعاون الدولي

0 نشر
عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ورشة عمل في عدن توصي بإجراء إصلاحات تشريعية في مجال التعاون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

ورشة عمل في عدن توصي بإجراء إصلاحات تشريعية في مجال التعاون الدولي

عدن - الخليج 365

أوصى المشاركون في ورشة عمل حول "التعاون القضائي الدولي ودوره في مكافحة الجريمة المنظمة" على أهمية البدء بإصلاحات تشريعية في مجال التعاون الدولي، وتحديد محكمة تختص بالقضايا التي تقع بالخارج في العاصمة المؤقتة عدن.

 

Advertisements

كما اوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها اليوم في عدن مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، بدعم من برنامج الأمام المتحدة الانمائي، على ضرورة توفير الدعم لأجهزة انفاذ القانون في السلطة القضائية في مجال مكافحة قضايا الارهاب وغسل الأموال وتطوير طرق وسبل التواصل الدولي، خصوصاً في مجال الجرائم الالكترونية.

 

وأكدوا في ختام الورشة، على أهمية تطوير أساليب وطرق التعاون الدولي وفقاً للوسائل الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للجهات ذات العلاقة بمكافحة جرائم الفساد بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا لمكافحة الفساد.

 

وناقشت الورشة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ٢٥ مشارك ومشاركة من القضاء والنيابات والمحاميين ومنظمات مجتمع مدني ،عدد من الموضوعات المتعلقة بجرائم تهريب المخدرات وغسل الأموال ومستوى التعاون القضائي والأقليمي والدولي واساليب الجريمة المنظمة رؤى ومفاهيم ومكافحتها دوليا و اقليميا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورشة عمل في عدن توصي بإجراء إصلاحات تشريعية في مجال التعاون الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا