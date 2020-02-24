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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبين .. الأمن يضبط شابين كانا يروجان للحبوب المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
أبين - الخليج 365
تمكنت قوات الأمن في محافظة أبين، من ضبط شابين كانا يقومان بالترويج لأشرطة حبوب مخدرة في المحافظة .
وذكرت مصادر أمنية أنه تم القبض على الشابين وبحوزتهما عددا من أشرطة الحبوب المخدرة .. مشيرة إلى أن الشابين إعترفا بالترويج للمخدرات والمتاجرة بها .
وبحسب المصادر، فإن ضبط الشابين جاء بعد عملية بحث وتحري واسعة شاركت فيها الأجهزة الأمنية بالمحافظة بالتعاون مع الأهالي .
وأكدت المصادر أنه تمت إحالة المتهمين مع المضبوطات، إلى النيابة العامة في المحافظة، مشددة على استمرار عملية تعقب مروجي المخدرات في أبين .
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